Події

20:50 25.08.2023

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

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Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення на осінь.

"Готуємо і нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з точки зору нашої дипломатії", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані. Щодо законодавчих рішень. Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її. Хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі", - сказав також він.

Теги: #звернення #зеленський

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