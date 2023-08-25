Сирський: Під час робочої поїздки на куп'янський і лиманський напрямки було вжито заходів для посилення нашої оборони

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на куп'янський і лиманський напрямки фронту, повідомляє Military Media Center.

"Під час роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад було ухвалено всі необхідні рішення та вжито заходів для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Сирський зазначив, що обстановка на східному напрямку фронту, як і раніше, залишається напруженою.

"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на куп'янському та лиманському напрямках противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії", - повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Також росіяни продовжують потужно обстрілювати з артилерії та мінометів й активно застосовувати авіацію.

Він зазначив, що головною метою цих дій ворога є підвищення рівня бойового потенціалу окупантів, а також поновлення активних наступальних дій.