У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

Компетентні органи Фінляндії на підставі запиту Офісу генерального прокурора затримали громадянина РФ, якого розшукує СБУ за підозрою в участі в терористичній організації, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації "ЛНР" брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". У 2016 році йому було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - повідомляється у телеграм-каналі.

Зазначається, що "в рамках співпраці з Європолом Офіс генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи в м. Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до рф".

З метою недопущення повернення підозрюваного до РФ 15 серпня прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи, а також надали всю необхідну інформацію для забезпечення арешту фігуранта.

Наразі ініціатор розшуку готує матеріали, необхідні для екстрадиції підозрюваного.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура.