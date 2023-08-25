Міноборони готує позови через твердження у ЗМІ про нібито підміну зимової військової форми літньою

Представники Міністерства оборони України та Збройних сил України 23 серпня 2023 року взяли участь у відкритому засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у зв'язку з публікаціями в засобах масової інформації щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової та за завищеною ціною.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під час засідання заступник міністра оборони Денис Шарапов роз'яснив членам комітету та іншим народним депутатам, як було організовано процес закупівель.

"На засіданні було продемонстровано зразки зимової форми за контрактом постачальника, до якого виникли публічні запитання. Цього постачальника нарівні з іншими було відібрано згідно з чинним станом на вересень 2022 року порядком та на підставі комерційних пропозицій, які відповідали ринковим цінам, і після надання зразка продукції. Поставлену продукцію прийняли у встановленому порядку фахівці Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також зазначили, що одним із предметів уваги є публікація в ЗМІ документа, схожого на інвойс, що надається суб'єктами господарювання в юрисдикції Турецької Республіки.

"Цей документ, укладений турецькою мовою, не надходив до Міноборони й не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів відповідно до законодавства України, тому міністерство не може коментувати його природу. Окрім того, варто зауважити, що обговорюваний документ, схожий на інвойс, датується груднем 2022 року, при тому, що пропозиція від постачальника надійшла до МОУ в серпні 2022 і з ціною у $86 за куртку, контракт було укладено у вересні, а проплата відбулася у жовтні 2022 з тією самою ціновою пропозицією. Тобто за кілька місяців до появи у грудні документа, який схожий на інвойс", - заявили у відомстві.

Водночас у Міноборони наголосили, що повністю відкриті для перевірок щодо зазначених питань, а також готові в межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань. При цьому вивчити всю наявну документацію щодо контракту буде запропоновано і Громадській антикорупційній раді при Міноборони.

"Міноборони готове сприяти у перевірці всіх поставлених за зазначеним контрактом зимових курток, щоб зняти сумніви щодо того, що понад 120000 військовослужбовців отримали зимові куртки за результатами виконання контрактів", - ідеться в повідомленні.

Як заявили у відомстві, їм не надходило жодного звернення від жодного військовослужбовця щодо неналежної якості зимових курток або штанів за зазначеним контрактом.

"Водночас у зв’язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості", - повідомили в Міністерстві оборони.

Крім цього наголошується, що заслухати всіх представників Міноборони та ЗСУ на засіданні комітету не було часу "через обмеженість народних депутатів у часі", тому Міноборони готове до продовження розгляду у встановлений час.