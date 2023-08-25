Події

14:13 25.08.2023

АРМА відкрило реєстр заарештованих активів

3 хв читати
АРМА відкрило реєстр заарештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (далі - АРМА) відкрило Єдиний державний реєстр активів reestr.arma.gov.ua, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в ньому близько 36 тис. записів стосуються активів, переданих в управління АРМА.

"Розуміння обсягу заарештованої власності в нашій країні досі перебувало за щільною завісою від суспільства й було однією з найбільш закритих, високо корупційних сфер. Наразі АРМА звітує про формування та відкриття реєстру заарештованих активів, у якому відображено дані про всі заарештовані речові докази, що мають економічну цінність", - заявила голова АРМА Олена Дума на пресконференції в Києві в п'ятницю.

За її словами, реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які заарештували правоохоронці та суди у кримінальних справах.

Уточнюється, що в ньому міститься інформації про те, хто розслідує кримінальну справу, хто й коли наклав арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму його оцінено, за скільки продано на торгах, за яким договором передано управителю і скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

"Тобто, реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу", - зазначила Дума.

Як зазначило агентство, Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців. База даних містить понад 129 000 записів. Близько 36 000 із них стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів із проведення оцінки вартості активів та 1 144 записи - конкурсних відборів керівників.

Ще 117 записів належать до договорів управління і містять дані про суми доходів, які управителі переказують до бюджету, а по 500 записів стосуються активів, проданих на торгах, і заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів і нарахованих відсотків.

Уточнюється, що відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів і баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями, як-от рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси.

Зокрема, на запит за категорією нерухоме майно база видає 7557 записів, земельна ділянка - 6253, транспорт - 38574, частки в статутному капіталі - 6215, грошові активи та банківські метали - 8324 записи.

Відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних і практиці європейських офісів із розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO), наголосили в АРМА.

Агентство зазначило, що доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію щодо найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.

"Відтепер громадськість побачить, якими є фактичні результати роботи АРМА за попередні роки діяльності, та зможе об’єктивно оцінити, наскільки ефективними були ці зусилля", - зазначила Дума.

Теги: #реєстр #арма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 17.08.2023
Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

15:17 25.07.2023
АРМА здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, першою буде мережа АЗК Glusco

АРМА здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, першою буде мережа АЗК Glusco

14:12 20.07.2023
ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

21:08 14.07.2023
Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

10:41 12.07.2023
До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 24 тис. осіб

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 24 тис. осіб

17:16 30.06.2023
Кабмін призначив Думу головою АРМА

Кабмін призначив Думу головою АРМА

16:42 30.06.2023
Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

11:29 29.06.2023
ВДНГ створить реєстр необлікованих цінностей - гендиректор

ВДНГ створить реєстр необлікованих цінностей - гендиректор

18:07 28.06.2023
Новим головою АРМА стала Олена Дума

Новим головою АРМА стала Олена Дума

19:58 27.06.2023
Директором Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, призначено Маркіяна Ключковського

Директором Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, призначено Маркіяна Ключковського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає F-16 від Нідерландів через шість-вісім місяців, коли буде виконано декілька умов, – міністерка оборони

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України - Зеленський

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR94 млн

Уряд звільнив Крука з посади голови ДСНС

У РДК закликали "вагнерівців" переходити на бік України після ліквідації керівництва ПВК

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

Данілов: Удари безпілотників по Росії - це про справедливість

Україна отримає F-16 від Нідерландів через шість-вісім місяців, коли буде виконано декілька умов, – міністерка оборони

Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві

"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

"Сільпо" за підтримки Мінветеранів запускає кампанію "Ми хочемо продавати ветеранську продукцію"

Посол Корнійчук закликав Ізраїль долучитись до Мирної Формули Президента Зеленського

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України - Зеленський

Табори для військовополонених виконуватимуть функції виправних колоній для військовополонених, засуджених до позбавлення волі - уряд

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR94 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА