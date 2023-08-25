АРМА відкрило реєстр заарештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (далі - АРМА) відкрило Єдиний державний реєстр активів reestr.arma.gov.ua, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в ньому близько 36 тис. записів стосуються активів, переданих в управління АРМА.

"Розуміння обсягу заарештованої власності в нашій країні досі перебувало за щільною завісою від суспільства й було однією з найбільш закритих, високо корупційних сфер. Наразі АРМА звітує про формування та відкриття реєстру заарештованих активів, у якому відображено дані про всі заарештовані речові докази, що мають економічну цінність", - заявила голова АРМА Олена Дума на пресконференції в Києві в п'ятницю.

За її словами, реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які заарештували правоохоронці та суди у кримінальних справах.

Уточнюється, що в ньому міститься інформації про те, хто розслідує кримінальну справу, хто й коли наклав арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму його оцінено, за скільки продано на торгах, за яким договором передано управителю і скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

"Тобто, реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу", - зазначила Дума.

Як зазначило агентство, Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців. База даних містить понад 129 000 записів. Близько 36 000 із них стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів із проведення оцінки вартості активів та 1 144 записи - конкурсних відборів керівників.

Ще 117 записів належать до договорів управління і містять дані про суми доходів, які управителі переказують до бюджету, а по 500 записів стосуються активів, проданих на торгах, і заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів і нарахованих відсотків.

Уточнюється, що відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів і баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями, як-от рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси.

Зокрема, на запит за категорією нерухоме майно база видає 7557 записів, земельна ділянка - 6253, транспорт - 38574, частки в статутному капіталі - 6215, грошові активи та банківські метали - 8324 записи.

Відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних і практиці європейських офісів із розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO), наголосили в АРМА.

Агентство зазначило, що доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію щодо найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.

"Відтепер громадськість побачить, якими є фактичні результати роботи АРМА за попередні роки діяльності, та зможе об’єктивно оцінити, наскільки ефективними були ці зусилля", - зазначила Дума.