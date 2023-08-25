Мінагрополітики заперечує вину першого заступника міністра Висоцького: НАБУ помилилося в розрахунках

Міністерство аграрної політики та продовольства заперечує обвинувачення, висунуті Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому у зловживаннях під час закупівлі гуманітарної допомоги в березні-квітні 2022 року.

Згідно з повідомленням, Висоцькому 24 серпня повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (умисне використання службовою особою службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи).

На думку слідства, Висоцький погодив у березні-квітні 2022 року для обласних військових адміністрацій (ОВА) рахунки на закупівлю в ТОВ "Олімп" і ТОВ "ВінсайдЛайт" макаронних виробів із твердих сортів пшениці імпортних виробництв за завищеними цінами, чим було завдано збитків державі в розмірі 63 млн грн. Слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалася в межах 33,65-36,89 грн/кг.

"Слідство не враховує, що Державна служба статистики України за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 г, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн за кг, що виключає збитки", - наголосили в Мінагрополітики та додали, що зазначена арифметична помилка має бути врахована та виправлена слідством.

У міністерстві вважають, що слідство також має врахувати умови роботи Мінагрополітики під час воєнного стану, наявність публічного договору на постачання продтоварів та його умови, які не визначалися Висоцьким. Крім того, міністерство не є стороною договору, усі договори погоджували ОВА. Висоцький звертав увагу представників ОВА на укладення угод за максимально нижчими цінами.

Слідство також не врахувало неготовність окремих продавців, які нібито готові були продавати за нижчими цінами, здійснити доставку товарів у встановлені два дні (наприклад, "Сільпо" встановлювало термін до 45 днів). Крім того, такі продавці, зокрема вітчизняні виробники, вимагали 100% передоплати, тоді як передбачалося внесення 30% авансу, а виплата решти суми - після фактичного постачання. Крім цього, не всі продавці брали на себе витрати з транспортування (це також підтверджується листуванням у месенджерах, які є в НАБУ), зазначили в Мінагрополітики.

Аграрне відомство відзначило повсюдне сприяння Висоцького веденню слідства, а також повідомило про проведення внутрішнього службового розслідування, яке встановило відсутність корупційних протиправних дій.

"Окремо вважаємо за необхідне зазначити, що саме оперативність, швидкість ухвалення рішень, а також жорсткий контроль процедур, зокрема цін, дав змогу в перші місяці війни максимально оперативно забезпечити внутрішньо переміщених осіб, місцевих мешканців, військових, ТРО продуктами харчування. Це було зроблено вчасно, ефективно, без будь-яких збоїв у постачанні", - резюмували в Мінагрополітики.