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05:45 25.08.2023

ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони РФ у Запорізькій області - ISW

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ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони РФ у Запорізькій області - ISW


 24 серпня українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту, просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські війська наблизилися до другої лінії оборони Росії біля Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі.
"На геолокаційних кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхового) і на південь Роботиного (10 км на південь від Оріхового)", - зазначено в огляді.
Також ISW посилається на російського блогера, який підтвердив прорив ЗСУ оборонних ліній РФ у Запорізькій області і заявив, що "це критичний момент на полі бою". Таким чином, припускають аналітики Інституту, російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяця, щоб спробувати домогтися успіхів на іншій ділянці лінії фронту і спробувати змінити ситуацію на полі бою на свою користь.

Крім того, ЗСУ 24 серпня продовжили контрнаступ на Бахмутському напрямку і просунулися на північ від Бахмута. На кадрах із геолокацією, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися на захід від н.п. Залізнянське (12 км на північний захід від Бахмута).
Також, зазначено у зведенні ISW, українські сили здійснили наступ у районі Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута) і захопили російські передові позиції на захід від населеного пункту.

Теги: #україна #фронт #зсу #isw

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