Події

23:26 24.08.2023

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності

1 хв читати
Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності


Ейфелева вежа в Парижі в четвер увечері була підсвічена кольорами прапора України до Дня Незалежності.
"Увечері ми з мером французької столиці взяли участь у підсвічуванні Ейфелевої вежі в кольори Державного прапора України. На площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала український, наш гімн, неймовірна атмосфера", - зазначив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося про відкриття Київського скверу в центрі Парижа, яке також було приурочене до Дня незалежності України.
 

Теги: #париж #україна #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 24.08.2023
Канада призначила нового посла в Україні

Канада призначила нового посла в Україні

20:18 24.08.2023
Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

18:22 24.08.2023
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

18:08 24.08.2023
У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

17:16 24.08.2023
Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки - Зеленський

Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки - Зеленський

17:14 24.08.2023
ФРН поставила Києву ракети для ЗРК Patriot, розвідувальні БПЛА, системи виявлення безпілотників

ФРН поставила Києву ракети для ЗРК Patriot, розвідувальні БПЛА, системи виявлення безпілотників

16:08 24.08.2023
Стефанчук сподівається, що Україну запросять до НАТО на саміті у Вашингтоні

Стефанчук сподівається, що Україну запросять до НАТО на саміті у Вашингтоні

14:08 24.08.2023
Литва скеровує Україні пакет військової допомоги вартістю понад 40 млн євро

Литва скеровує Україні пакет військової допомоги вартістю понад 40 млн євро

13:47 24.08.2023
Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

13:28 24.08.2023
Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших бійців під час контрнаступу

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

ОСТАННЄ

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Салліваном

Через протоку Дарданелли знову пропускають судна, але лише в одному напрямку

Президент Бразилії виступає за зустріч представників БРІКС і G7

Зеленський подякував Дуді та польському народу за підтримку України

В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

НАЗК внесло Philip Morris та Japan Tobacco до списку міжнародних спонсорів війни

Сили оборони за добу завдали ударів по 2 пунктах управління і 14 місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА