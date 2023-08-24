Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності



Ейфелева вежа в Парижі в четвер увечері була підсвічена кольорами прапора України до Дня Незалежності.

"Увечері ми з мером французької столиці взяли участь у підсвічуванні Ейфелевої вежі в кольори Державного прапора України. На площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала український, наш гімн, неймовірна атмосфера", - зазначив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про відкриття Київського скверу в центрі Парижа, яке також було приурочене до Дня незалежності України.

