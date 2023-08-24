Події

21:25 24.08.2023

Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Салліваном

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Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Салліваном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

"Поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та дії українських військ з метою звільнення територій нашої держави. Обговорили першочергові оборонні потреби України", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.

Очільник Офісу президента подякував за лідерство Сполучених Штатів Америки в коаліції винищувачів і рішення, які дали змогу розпочати процес навчання українських пілотів на F-16 і відкривають шлях до отримання Україною цих сучасних бойових літаків.

Також під час бесіди сторони обговорили важливість Формули миру і переговорів про гарантії безпеки в рамках Спільної декларації про підтримку України.

"Подякував Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу й усьому американському народові за допомогу та підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив Єрмак.

 

 

 

Теги: #сша #салліван #єрмак

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