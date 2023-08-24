ФРН поставила Києву ракети для ЗРК Patriot, розвідувальні БПЛА, системи виявлення безпілотників

Берлін передав Україні ракети для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, повідомили в четвер у Міноборони ФРН.

При цьому 9 серпня повідомлялося, що Німеччина направила Україні два ЗРК Patriot.

Крім того, згідно з оновленою версією документа Міноборони Німеччини від 24 серпня, в Україну відправлено 10 систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 16 вантажівок Zetros, 510 тис. набоїв для вогнепальної зброї.

У відомстві додали, що в планах подальших військових поставок - іще 90 систем для виявлення БПЛА, 42 вантажівки Zetros, 31 млн патронів для вогнепальної зброї.