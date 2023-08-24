Події

14:54 24.08.2023

Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист

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Російські окупанти здійснили обстріл біля Широкої Балки Херсонської області, внаслідок чого загинув тракторист, який працював у полі, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"У Херсонській області російська армія вбила аграрія. Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #херсонська_область

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