Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист

Російські окупанти здійснили обстріл біля Широкої Балки Херсонської області, внаслідок чого загинув тракторист, який працював у полі, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"У Херсонській області російська армія вбила аграрія. Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в четвер.