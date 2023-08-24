Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

Влада України жорстко ставитиметься до тих, хто намагатиметься зсередини розпродати й послабити українську силу, заявив президент України Володимир Зеленський і анонсував найближчим часом відповідні законодавчі ініціативи.

"Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди. І будемо жорстко ставитися до всіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. І будуть відповідні законодавчі ініціативи. Найближчим часом. Ми будемо берегти нашу єдність", - заявив Зеленський, виступаючи на Софійській площі в Києві з нагоди Дня Незалежності.

Як він зазначив, "коли Росія вдерлася з повномасштабною війною, жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності. І тому жодної можливості в Росії не було, щоб використати щось у нас проти нас, проти України".

"Українську незалежність з українських рук ми не випустимо. Ми всі обʼєднані цим відчуттям. Пам’ятаємо, через що пройшов український народ. Бачимо, що загрожує. Б’ємося з ворогом. І знаємо, що ми вміємо. Уміємо перемагати! І переможемо! Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть. І їхні онуки. Так само разом із друзями нашої держави. Із союзниками та партнерами України. Яких Україна сама собі обиратиме. Завжди вільно. І більше ніколи не буде пауз в українській історії", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що наразі увесь світ чує і підтримує Україну, але, "щоб не сталося у світі, Україна має бути в силах сама себе захистити".

"У нашої держави довгий час не було потрібних оборонних виробництв, і тепер вони є. Я дякую всім, хто їх сьогодні розвиває… Тепер наша держава дає українським воїнам таку зброю. І я дякую всім, хто з нею нам допомагає", - сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, "українська сміливість заслуговує бути тільки в найкращих світових альянсах".

"Україна заслуговує бути серед лідерів світу. І буде! Наша держава вже гарантує спільну європейську безпеку. Така безпека неможлива без вашої міцності, українські воїни. Без потенціалу України. Без свободи та праці всієї нашої держави, усіх наших людей. Наш спільний європейський дім без України може бути лише незавершеним довгобудом. І я дякую кожному лідеру, який це розуміє", - заявив президент.

Після завершення свого виступу президент України вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.