Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина

У четвер російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них дитина, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 7-річна дівчинка дістала поранення спини, руки та ноги. Дитину було госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Лікарі надають їй необхідну медичну допомогу. Дані про інших поранених уточнюють.