Президент і перша леді взяли участь у заході "Молитва за Україну"

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська спільно з представниками церкви та релігійних організацій узяли участь у заході "Молитва за Україну", повідомляє пресслужба глави Української держави.

"З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому заході "Молитва за Україну", що відбувся в Софійському соборі в Києві", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що під час заходу "камерний хор виконав твір "Отче наш". Після завершення пролунали короткі молитви за Україну й виступи предстоятелів церков і керівників релігійних організацій".

Президент, звертаючись до учасників заходу, висловив подяку представникам духовенства за молитви за Україну.

"Вітаю вас із Днем Незалежності України. Бажаю всім нам перемоги", - наголосив Зеленський.