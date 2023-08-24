Події

07:12 24.08.2023

Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

1 хв читати
Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

Народний депутат Микола Тарарін увійшов до складу фракції "Слуга народу", повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.

"До фракції "Слуга народу" приєднався новий народний депутат. Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії", - написала Палійчук у середу у своєму телеграм-каналі.

Вона розповіла, що Тарарін як юрист допомагав "Слузі народу" на президентських і парламентських виборах.

Тарарін закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, із 2005 року працював у юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, займався адвокатською діяльністю.

 

 

 

Теги: #рада #фракція #тарарін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 23.08.2023
Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

11:02 19.08.2023
На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

19:12 18.08.2023
Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

13:45 17.08.2023
Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

12:44 16.08.2023
Консолідація нардепів у ВР під час війни підвищилася - КВУ

Консолідація нардепів у ВР під час війни підвищилася - КВУ

11:20 15.08.2023
Нардепи пропонують частково декриміналізувати порнобізнес в Україні

Нардепи пропонують частково декриміналізувати порнобізнес в Україні

14:45 14.08.2023
Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій

Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій

14:34 14.08.2023
Верховній Раді пропонують врахувати в законі про меншини рекомендації Венеціанської комісії

Верховній Раді пропонують врахувати в законі про меншини рекомендації Венеціанської комісії

16:23 11.08.2023
Нардепи пропонують припинити використання російського шрифту "Іжиця" для оформлення офіційних документів Ради

Нардепи пропонують припинити використання російського шрифту "Іжиця" для оформлення офіційних документів Ради

14:29 10.08.2023
Рада скасувала ввізне мито для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Рада скасувала ввізне мито для морських рятувальних суден і літальних апаратів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пригожин значиться серед пасажирів літака, який розбився, - росЗМІ з посиланням на Росавіацію

Військові 24 ОМБр і поліцейські встановили прапор України на териконі біля Горлівки в Донецькій області

Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

Україна готує створення Балто-Чорноморського оборонного союзу - Зеленський

Багато хто розслабився і думає, що ми вже перемогли, - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти в Мелітополі використовують цивільний санаторій під потреби польового шпиталю

Путін майже напевно "наказав убити Пригожина", переконані в ISW

Буданов розповів, скільки військових літаків залишилося у РФ

Росіяни за день 31 раз обстріляли Сумщину

24 серпня: Яке сьогодні свято

Якщо загибель Пригожина підтвердиться, ми не здивуємось

Окупанти вночі атакували Дніпро, є постраждалі

В окупованому Маріуполі пролунав вибух

Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін

Голова ОБСЄ планує невдовзі візит до України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА