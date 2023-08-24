Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

Народний депутат Микола Тарарін увійшов до складу фракції "Слуга народу", повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.

"До фракції "Слуга народу" приєднався новий народний депутат. Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії", - написала Палійчук у середу у своєму телеграм-каналі.

Вона розповіла, що Тарарін як юрист допомагав "Слузі народу" на президентських і парламентських виборах.

Тарарін закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, із 2005 року працював у юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, займався адвокатською діяльністю.