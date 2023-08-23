Події

23:37 23.08.2023

Голова ОБСЄ планує невдовзі візит до України

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Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі повідомив, що незабаром має намір здійснити свій другий візит до України на посаді голови організації.

"Після мого першого візиту в Україну в січні цього року я планую незабаром наступний візит як чинний голову, щоб безпосередньо взаємодіяти з людьми на місцях, вислуховуючи їхні потреби, страхи, а також надії", - сказав він під час онлайн-звернення на Третьому саміті Кримської платформи у середу у Києві.

Також Османі зазначив, що ОБСЄ продовжить активно підтримувати Україну та український народ.

"Звичайно, це стосується і жителів Криму. Багато хто з них відчув на собі суворі наслідки незаконної анексії Російської Федерації. ОБСЄ продовжить висвітлювати і закликати Росію припинити порушення прав людини", - заявив він.

Голова підкреслив, що агресивна війна РФ проти України є загрозою "для всіх нас, для нашого способу життя, нашої свободи та нашої демократії".

"Це загроза і для нашої організації", – додав Османі.

"Починаючи з 2014 року і навіть раніше наші цінності та зобов'язання перебувають під загрозою. Вони поступово руйнувалися перед агресивною позицією РФ. 24 лютого 2022 року ознаменувало повне ігнорування наших взаємоузгоджених принципів. Ми не повинні заплющувати очі на це. Тому сьогодні ми знову тут, щоб продемонструвати нашу єдність, рішучість та стійкість", - сказав він.

Також голова ОБСЄ підтвердив знову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, а також народу України.

"Ви ніколи не були і ніколи не будете одні", - запевнив він.

Теги: #глава #україна #візит #обсє

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