Зеленський обговорив із сенаторами США посилення української обороноздатності

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Воррен, які перебувають із візитом в Україні.

"Говорили про перебіг ситуації на фронті та пріоритетне питання подальшого посилення системи української обороноздатності", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу ввечері.

Пресслужба президента також повідомляє, що під час зустрічі "було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні".

Глава Української держави подякував президенту США, Конгресу і всьому американському народу за оборонну та фінансову допомогу, яка надається Україні.