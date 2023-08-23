Події

21:04 23.08.2023

Зеленський обговорив із сенаторами США посилення української обороноздатності

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Зеленський обговорив із сенаторами США посилення української обороноздатності

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Воррен, які перебувають із візитом в Україні.

"Говорили про перебіг ситуації на фронті та пріоритетне питання подальшого посилення системи української обороноздатності", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу ввечері.

Пресслужба президента також повідомляє, що під час зустрічі "було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні".

Глава Української держави подякував президенту США, Конгресу і всьому американському народу за оборонну та фінансову допомогу, яка надається Україні.

 

 

Теги: #сша #зустріч #сенатори

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