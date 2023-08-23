Індія опублікувала перший знімок із поверхні Місяця

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) опублікувала перший знімок з поверхні Місяця, зроблений посадковим модулем "Вікрам" автоматичної міжпланетної станції Chandrayaan-3 ("Чандраян-3").

На опублікованому в соціальній мережі X (колишньої Tвіттер) зображенні видно поверхню Місяця, ніжку апарату та її тінь.

"Chandrayaan-3" вибрала порівняно рівну ділянку місячної поверхні", - зазначили в організації.

Посадку апарата було здійснено о 18:02 за індійським часом у районі незвіданого Південного полюса Місяця.

Запуск ракети LVM3 з автоматичною міжпланетною станцією Chandrayaan-3 було здійснено 14 липня зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шрихарикота. 5 серпня станція була виведена на навколомісячну орбіту.

Індія стала четвертою країною після СРСР, США і Китаю, яка здійснила посадку свого апарату на Місяці.