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18:58 23.08.2023

США ніколи не визнають окупації Росією Криму та закликають до звільнення політв'язнів - Блінкен

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США ніколи не визнають окупації Росією Криму та закликають до звільнення політв'язнів - Блінкен

США продовжать через Кримську платформу підтримувати незалежність територій України і ніколи не визнають незаконної окупації Росією Криму, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми вже 18 місяців перебуваємо в цій жорстокій війні. Українці щодня відчувають загрозу своєму життю, жорстоке поводження, руйнування і порушення прав. Водночас за ці 18 місяців українці продемонстрували абсолютну стійкість", - сказав він в онлайн-зверненні на Третьому саміті Кримської платформи в середу в Києві.

Держсекретар США наголосив, що 2014 року українські кордони було порушено, окуповано Крим і проведено фейковий референдум.

"Усі, хто залишився в Криму, - свідки репресій. Журналісти та активісти зникають, проросійська пропаганда намагається нацькувати людей одне на одного. Це націлено і на кримських татар, відбуваються арешти. Крим - це Україна, ми не визнаємо і ніколи не визнаємо російської незаконної анексії Криму. Ми продовжимо через Кримську платформу підтримувати незалежність України", - наголосив він.

Блінкен також закликав звільнити всіх політичних в'язнів.

Теги: #крим #блінкен

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