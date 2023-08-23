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18:07 23.08.2023

Зеленський про майбутнє кримськотатарського народу: головне - повернення Криму в Україну

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Зеленський про майбутнє кримськотатарського народу: головне - повернення Криму в Україну

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про майбутнє кримськотатарського народу, заявив, що це українські громадяни, і наразі головне - повернути Крим в Україну за фактом.

"Майбутнє кримськотатарського народу в Україні - вони наші громадяни. Вони є корінним народом України, відповідний закон було ухвалено. Головне - повернення Криму додому, в Україну, а потім усе інше", - заявив він на пресконференції за підсумками 3-го саміту Кримської платформи.

Як зазначив Зеленський, "для нас дуже важлива інтеграція півострова, суспільства півострова в Україну".

"Вони жили 9,5 років без України на території півострова. Це складне завдання. Але в Україну прийде економіка. Крим буде частиною України. Він і є частина, але буде за фактом", - сказав президент.

Глава держави також заявив, що "Крим у Європейському Союзі у складі України - це зовсім інша історія".

"Я впевнений, що ми з вами знаємо, що ми наближаємося до членства в Європейському Союзі. Крим у ЄС у складі України - це зовсім інша історія. Для нас дуже важливо інтегрувати Крим максимально з робочими місцями, без якихось безпечних майбутніх загроз, щоб Крим працював щодня, а не тільки в гарячий туристичний сезон. Тому такі плани є. Відповідні компанії сучасні - з ними також розмовляємо, буде відкриття відповідної кількості робочих місць", - зазначив він.

"У нас сьогодні буде підписано меморандум із десятком, може, навіть більше серйозних провідних компаній, які хочуть, готові відразу після деокупації прийти. І економічно розвивати Крим", - резюмував він.

Теги: #крим #кримські_татари

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