Події

18:11 23.08.2023

Україна не сама у своїй боротьбі за справедливість - президент Латвії

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Україна не сама у своїй боротьбі за справедливість - президент Латвії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав залишатися об'єднаними в питанні підтримки України і закликав забезпечити відповідальність РФ за агресію.

"Участю в цьому саміті Кримської платформи ми підтверджуємо, що Україна не одна у своїй боротьбі за справедливість. Шановні колеги, біль і розруха, яку несуть російська агресія, відчувається не тільки не тут, а й у Глобальному Півдні. Ми маємо обов'язково залишатися об'єднаними в підтримці України, маємо боротися з негативними наслідками російської війни, маємо притягнути представників РФ до відповіді. Маємо потужно виступати на захист прав людей", - сказав він під час відеозвернення на Третьому саміті Кримської платформи, що триває у Києві.

Також президент висловив занепокоєння злочинами РФ на основі гендерного насильства, зазначивши, що Латвія допомогла відкрити центр підтримки для жертв сексуального насильства в Івано-Франківську.

Рінкевичс наголосив на важливості сприяння в експорті продовольства з України.

"Ми хочемо, щоб Україна була сильною, незалежною, для цього потрібно гарантувати безпечний коридор Чорним морем", - сказав він.

Як зазначив Рінкевичс, Латвія підтримує мирні ініціативи України, саміт Кримської платформи.

"Ми маємо гарантувати відповідальність РФ та її представників за скоєні злочини. Ми не може допустити, щоб вони нехтували міжнародним правом", заявив президент.

Теги: #україна #підтримка #латвія

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