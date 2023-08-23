Франція не визнає результатів фейкових виборів на окупованих територіях України - Макрон

Франція "не визнає ні анексії Росії на українських територіях, ні результатів проведених там фейкових виборів", сказав президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи через відеозв'язлк на 3-му саміті Кримської платформи.

"Я хотів би підтвердити непохитну солідарність французького народу у зв'язку з насильством і руйнуваннями, які переживає щодня українське цивільне населення, чиї будинки, лікарні та школи стають цілями ударів і бомб російської армії", - сказав він.

За словами Макрона, "ми продовжуємо засуджувати дії Росії, що передбачають воєнні злочини. Ми продовжуємо забезпечувати нашу підтримку в усіх сферах, щоб Росія завершила цю агресивну війну, яку розпочала проти вас. Щоб ви були сильними, захистилися протягом цієї війни".

Макрон зазначив, що відтоді, як "постраждала Чорноморська зернова ініціатива, Росія знищувала інфраструктурні об'єкти, шкодячи глобальній продовольчій безпеці".

"Європейський Союз продовжує співпрацювати з Україною, щоб експорт зерна до країн Глобального півдня продовжився, наскільки це можливо", - сказав він.

"Ми залишимося на вашому боці на європейському шляху і у ваших прагненнях щодо справедливого і довготривалого миру відповідно до міжнародного законодавства", - наголосив президент Франції.