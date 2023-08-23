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16:44 23.08.2023

Війна має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні, - президент Угорщини

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Війна має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні, - президент Угорщини

Війна Росії проти України має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні, заявила президентка Угорщини Каталін Новак, виступаючи на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи.

"Сьогодні ми підпишемо спільну заяву про те, що суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України не ставлять під жодний сумнів. Війна розпочалася з Криму. Вона має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні", - заявила Новак.

Вона також наголосила, що наразі необхідно "чітко відстоювати Україну і чітко засуджувати неспровоковану агресію Росії проти України".

"Ваша хоробрість надалі забезпечує цілковиту солідарність із боку Угорщини, країн ЄС, НАТО та міжнародної спільноти... Захист свободи під час війни - це складно, але можливо. Тому відповідальні лідери іноді навіть у крайніх питаннях знаходять спільну мову. І ці зусилля одразу показують рівень людської гідності, коли мир повернеться", - сказала вона.

Крім того, глава Угорщини жорстко засудила вивезення Росією українських дітей і злочини проти них.

"Я не тільки як президентка країни, а й як мати трьох дітей, вважаю, що під час війни не можна забувати про дітей. Їх не можна силоміць забирати з родин, не кажучи вже про жахливі події, які вражають мене особисто і мою країну. Давайте разом протистояти всім порушенням прав дітей і звертати увагу на кожен такий випадок. Війна не може вкрасти майбутнє наших дітей", - наголосила президентка.

Новак зазначила, що угорські лікарні надають лікування і українським солдатам, і українським дітям. Так, за її словами, нині майже 500 дітей відпочивають у літніх таборах в Угорщині.

"Я дуже рада і щаслива, що навіть протягом такого короткого періоду часу вони можуть забути принаймні про трагедію, яку їм доводиться переживати", - сказала вона.

На завершення свого виступу Каталін Новак наголосила, що "не хотіла б нічого більшого, ніж завершення кровопролиття і війни, щоб мир знову запанував у регіоні".

"Скільки б часу не пішло на те, щоб повернутися до миру, Угорщина підтримуватиме гуманітарну та освітню допомогу", - резюмувала вона.

Теги: #крим #новак_каталин

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