Події

16:07 23.08.2023

Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

1 хв читати
Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зробити "все від нас залежне для того, щоб Крим знову став частиною України".

"Не може бути жодних поступок Росії в цих питаннях у жодному разі", - заявив він у середу, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

"Москва має повернути всі захоплені території і зустрітися з наслідками своїх дій. І не забувати, що справді на кону цієї війни, щоб світовий порядок покладався на повагу до міжнародного законодавства, територіальної цілісності, так само як і свободи та права нації обирати самим своє майбутнє", - заявив Дуда.

Саміт підтверджує, що "міжнародне співтовариство бачить докази і визнає докази нелегальної окупації українського Криму", сказав він.

За словами Дуди, "у березні-квітні 2014 року ми бачили справжні наміри Росії щодо України, бажання порушити цілісність України, зруйнувати мову України і культуру України. Саме тому ми звернулися до міжнародної солідарності з Україною".

"Ми разом можемо почати узгоджувати нову міжнародну архітектуру безпеки, новий міжнародний порядок... І також ми говоримо про те, що українська цілісність є також важливим питанням безпеки балтійського регіону й питанням безпеки, глобальної архітектури безпеки", - сказав Дуда.

 

Теги: #крим #дуда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 23.08.2023
Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

15:54 23.08.2023
Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

13:49 23.08.2023
ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

12:32 23.08.2023
В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

14:49 22.08.2023
Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

14:48 22.08.2023
Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

14:05 22.08.2023
Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

11:35 19.08.2023
Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

19:12 18.08.2023
Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

17:55 09.08.2023
На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Кількість жертв атаки ворожих безпілотників у Ромнах зросла до 4 осіб - глава МВС

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

ОСТАННЄ

У Раді підтвердили достовірність документів про закупівлі Міноборони курток для військових за втричі завищеними цінами - нардеп Радіна

Зеленський відкрив третій саміт Кримської платформи

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

Зеленський зустрівся в Києві з делегацією Боснії і Герцеговини

Зеленський у Києві провів переговори з президентом Литви

Генпрокурор - президенту Португалії в Бучі: Скоєні тут злочини свідчать про умисне знищення українців

Кількість жертв атаки ворожих безпілотників у Ромнах зросла до 4 осіб - глава МВС

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА