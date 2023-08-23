Події

15:04 23.08.2023

Зеленський у Києві провів переговори з президентом Литви

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Зеленський у Києві провів переговори з президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою, який прибув до Києва з візитом для участі в третьому саміті Міжнародної Кримської платформи.

Глава Української держави подякував литовському колезі за активну участь у реалізації цілей Міжнародної Кримської платформи та його особистий внесок у всебічну допомогу Україні з боку Литви для протидії повномасштабній російській агресії.

Було наголошено на першочерговій важливості військово-технічної допомоги, включно з навчанням і реабілітацією представників українських сил оборони. У зв'язку з цим президент України ознайомив співрозмовника з актуальною ситуацією на полі бою та нагальними потребами українських захисників, а також подякував Гітанасу Наусєді за нещодавнє рішення Литовської Республіки щодо довгострокової підтримки України.

Зеленський відзначив високий рівень організації та проведення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі в липні, та подякував Науседі за підтримку України в межах цього важливого заходу. У цьому контексті глава Української держави висловив подяку за приєднання Литви до Спільної декларації "Групи семи" про підтримку України.

Лідери підтвердили готовність до плідної взаємодії щодо реалізації української Формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Зеленський і Наусєда обговорили співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, акцентуючи на розвитку альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

Президент України високо оцінив здійснювані Литвою проєкти з відновлення нашої країни та висловив сподівання на розширення цієї практики.

Теги: #зеленський #науседа

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