Події

14:20 23.08.2023

Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

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Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

Унаслідок грозового шторму знеструмлені 119 населених пунктів у Львівській області та 12 - в Івано-Франківській області, через обстріли в Херсонській області уламками пошкоджено обладнання одного з об'єктів генерації та відключено лінію електропередачі 35 кВ, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у середу, через ворожі обстріли прифронтових і прикордонних регіонів залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Як уточнила НЕК "Укренерго", загалом на сьогодні через обстріли знеструмлені 412 населених пунктів.

Водночас там зазначили, що відновлено частину обладнання на п'яти підстанціях у північному та центральному регіонах.

"Часткове відновлення обладнання підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами для споживачів. Роботи тривають для повного відновлення функціонала підстанцій", - зазначила НЕК.

Водночас Міненерго повідомило про смертельний випадок у місті Бучачі Тернопільської області: 13-річний хлопчик доторкнувся до оголеного кабелю 0,4 кВ біля непрацюючого кіоску. Триває слідство.

Теги: #негода #обстріл #знеструмлення

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