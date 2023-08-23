Серед біженців і ВПО майже вдвічі більше російськомовних і двомовних, ніж серед тих, хто залишився в Україні, - соцопитування "Рейтингу"

Більшість (59%) українців є україномовними в побуті, 31% - двомовними та лише 9% - російськомовними, свідчать результати соціологічного дослідження до Дня Незалежності "Уявлення про патріотизм та майбутнє України", проведеного агентством Рейтинг 16-20 серпня 2023 року та оприлюдненого в середу.

Водночас, за даними попередніх соцопитувань, 2012 року російськомовних було 37%, двомовних - 21%, україномовних 41%. У 2014-2021 рр. російськомовними та двомовними себе називали від 21% до 30% респондентів, україномовними - 43-51%.

Водночас рідною мовою українську назвали 82% опитаних, російську - 16%. У 2012 році українську називали рідною 57%, російську - 42%. У 2014-2021 роках відсоток людей із заявленою рідною українською поступово зростав із 67% до 77%, із рідною російською, навпаки, знижувався з 32% до 20%.

Серед біженців і внутрішньо переміщених осіб російську мову назвали рідною 25%, українську - 72% і 71% відповідно. При цьому серед тих, хто не виїжджав або вже повернувся в Україну, російська рідна у 14%, українська - у 83%.

Російською вдома розмовляють 12% переселенців і 14% біженців, обома мовами - 46% і 40% відповідно, лише українською - 42% переселенців і 43% біженців. Серед тих, хто не виїжджав або вже повернувся в Україну, російська мова домашнього спілкування у 7% опитаних, обидві мови - у 27%, українська - у 63%.

Опитування проводилося методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) серед 6050 респондентів, зокрема 700 внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Україні, і 750 біженців з України. Структура масиву відображає структуру населення України станом на початок 2022 року. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для всього масиву даних становить не більше ніж 1,5%, для підмасивів (ВПО і біженці) - не більше ніж 4%.