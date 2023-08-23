У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

У Ромнах Сумської області внаслідок ранкової атаки безпілотниками на навчальний заклад загинули двоє людей, троє дістали поранень, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Ромнах Сумської області росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох педагогів. Їхні тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще троє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в середу.

"Є інформація, що під завалами перебувають ще двоє працівників закладу", - наголошують у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки безпілотниками о 10:05 було повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах.