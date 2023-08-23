Унаслідок влучання БПЛА повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах - ОВА

Унаслідок атаки безпілотниками в м. Ромни (Сумська обл.) повністю зруйновано будівлю навчального закладу, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БПЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівлю закладу повністю зруйновано", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у місті "розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Усі служби працюють".