Події

11:20 23.08.2023

Унаслідок влучання БПЛА повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах - ОВА

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Унаслідок атаки безпілотниками в м. Ромни (Сумська обл.) повністю зруйновано будівлю навчального закладу, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БПЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівлю закладу повністю зруйновано", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у місті "розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Усі служби працюють".

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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