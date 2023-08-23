У бою на Донбасі загинув депутат Київради від "Євросолідарності" Ільницький

Депутат Київської міської ради від партії "Європейська солідарність" Сергій Ільницький (позивний "Сокіл") загинув у бою на сході України, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький… Воював за наш український Донбас іще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою", - повідомив у фейсбуці лідер партії, народний депутат України Петро Порошенко.

Перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28 ОМБр Ільницький став депутатом Київради від партії "Європейська солідарність" у квітні 2023 року.

Від самого початку бойових дій він був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник антитерористичної операції, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги".

Прощання із Сергієм Ільницьким відбудеться в Києві.