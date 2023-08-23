Події

09:43 23.08.2023

Окупанти продовжують користуватися понтонами на Чонгарі та в Генічеську і пускають частину автопотоку через Армянськ - британська розвідка

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Російські окупаційні війська продовжували використовувати понтонні мости на півострові Чонгар і біля м. Генічеськ Херсонської області на адміністративній межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим на півдні України станом на середину серпня.

"Обидва постійні мости постраждали від високоточних ударів української сторони на початку серпня 2023 року. Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких машин, що перевозять боєприпаси та озброєння на фронт", - ідеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у твіттері в середу.

У британській розвідці зазначають, що вузькі місця, які виникли, означають, що російські сили частково покладаються на тривале відведення трафіку на Армянськ на півночі Криму, що ускладнює російську логістичну мережу в окупованих південних районах України.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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