Сили ППО вночі знищили 11 із 20 ворожих "Шахедів"

Сили ППО в ніч на 23 серпня знищили 11 із 20 "Шахедів", запущених росіянами на територію України, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев'ять на Одещині та два - в межах Запорізької області", - ідеться в повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі в середу.

Росіяни запустили БПЛА Shahed-136/131 із південно-східного напрямку. Загалом було випущено до 20 ударних дронів із району Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).