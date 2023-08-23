Міністри оборони України та Нідерландів обговорили консолідацію зусиль для відсічі РФ та реалізацію двосторонніх проектів для посилення ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із головою Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, під час якої вони обговорили консолідацію зусиль для відсічі збройної агресії Росії та реалізацію двосторонніх проєктів для посилення можливостей ЗСУ, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Резніков підкреслив, що це вже третій візит Оллонгрен з початку повномасштабного вторгнення і подякував уряду, парламенту і народу Королівства Нідерландів "за всеосяжну підтримку та допомогу у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах".

Він також наголосив на важливості рішення Нідерландів приєднатися до спільної декларації G7 про надання дострокових гарантій безпеки України та започаткувати авіаційну коаліцію.

"Саме завдяки ініціативі Нідерландів разом із Королівством Данія, ініціативі пані Кайсі Оллонгрен, було створено "літакову коаліцію", - цитує його слова міністерство.

Резніков зазначив, що в рамках зустрічей у форматі Рамштайн з'являлося багато коаліцій на користь України, "і всі вагомі – за участю Королівства Нідерланди".

"Це 155-мм артилерія та боєприпаси до неї, це броньовані машини різних типів, це танки, це ППО, навчання наших воїнів та навіть молода "морська коаліція"", - нагадав міністр оборони України.

Оллонгрен висловила своє захоплення та пошану до українських захисників та всього народу, запевнивши, що Нідерланди залишатимуться вірним партнером України та надаватимуть державі всіляку підтримку.

"Нідерланди залишаються повністю відданими підтримці України в її боротьбі за цілісність та суверенність. (…) Нашою державою вже було виділено близько 2 млрд євро на різні види допомоги: матеріально-технічне, озброєння, обладнання, ми надавали й мости, і вантажні автомобілі, різного виду транспортні засоби, боєприпаси, медичне обладнання", - сказала вона.

Оллонгрен доповнила, що Королівство Нідерланди вже допомагає Україні зі спеціальним обладнанням для розмінування і намагатиметься розширювати цю допомогу надалі.

"Є рішення надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть виконувати проходи в інженерних загородженнях", - зазначила міністр.

Вона також заявила, що Нідерланди й надалі працюватимуть над подальшим закриттям усіх потреб України, зокрема у засобах ППО.

"Ми були дуже раді оголосити про черговий крок про посилення ППО, а саме передачу винищувачів F-16. Ми вже погодили програми підготовки українських пілотів. Плануємо розпочати навчання в центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16. Безумовно, ми розуміємо, що підготовка передбачає подальшу передачу, і щойно буде така можливість, все буде завершено (…), - заявила Оллонгрен і наголосила, - це не лише питання підготовки, а й питання здібностей та технічного забезпечення. Але ми вже над цим працюємо".

Міністр оборони Нідерландів подякувала Олексію Резникову за невтомні зусилля щодо заохочення іноземних партнерів робити навіть більше, ніж вони роблять зараз. Зокрема, висловила подяку за прозорість та ясність у формуванні потреб.