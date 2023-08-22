Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

Третій міжнародний саміт Кримської платформи, окрім консолідації партнерів у питанні підтвердження територіальної цілісності України, матиме два додаткові сигнали: не може бути жодної торгівлі навколо Криму, шлях деокупації півострова Україна визначатиме сама, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Завтрашній саміт на відміну від двох попередніх, там, де ми ставили собі за мету підтвердити територіальну цілісність України і навколо цього консолідувати максимальну кількість наших партнерів, матиме два додаткові сигнали, які Україна хоче транслювати нашим партнерам. Що ніякої торгівлі навколо Криму бути не може, оскільки Крим - інтегральна частина України. І друге, що Україна сама вирішуватиме шлях деокупації півострова", - сказала Джапарова на пресконференції "Напередодні Третього саміту Кримської платформи" в Києві.

Також вона повідомила, що саміт уперше складатиметься з внутрішньополітичного треку, оскільки другу і третю панелі президент України Володимир Зеленський вирішив присвятити майбутньому Криму. "Він дуже хоче відправити сигнал, що буде військове відновлення Криму, економічне відновлення, що з Криму ми зробимо нашу Силіконову долину", - сказала Джапарова.

Також на третій панелі саміту обговорюватимуть питання гуманітарної політики, оскільки відбулася зміна демографії півострова.

Джапарова поінформувала, що станом на сьогодні є вже чотири нові учасники Кримської платформи, але не назвала їх. "Ви про них дізнаєтеся завтра. І я сподіваюся, що саміт стане черговим доказом того, що партнери приймають проактивну дипломатію України", - додала вона.

За словами заступниці міністра, архітектура Кримської платформи зараз завершена. "На сьогодні я можу констатувати, що всі виміри, deliverables, які ми собі ставили - працюють у своєму режимі", - зазначила Джапарова.

23 серпня у столиці в гібридному форматі відбудеться Третій міжнародний саміт Кримської платформи.