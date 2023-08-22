Україна повернула з російського полону п'ятьох важкопоранених захисників, повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

"Україна репатріювала з полону рф п'ятьох важкопоранених захисників", - повідомляється у телеграм-каналі Military Media Center із посиланням на Таранюка у вівторок.

За його словами, до створення змішаних медичних комісій відповідальність за визначення діагнозів військовополонених, за їх репатріацію за необхідності лежить на національних медичних комісіях.

"Україна повністю виконувала й виконує свої зобов’язання. Так, наприклад, 24 березня 2023 року ми в односторонньому порядку репатріювали п’ятьох важкопоранених полонених, які підпадали під діагнози Женевських конвенцій. Хочу зазначити, що у відповідь росія також передала на нашу сторону п’ятьох полонених… Але хочу зауважити, що вони були повністю здорові, що ставить під сумніви роботу медичних комісій росії", - повідомив Таранюк на брифінгу в Military Media Center.