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14:48 22.08.2023

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

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Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом і силами ЗСУ, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Для нас Крим є частиною нашої території... Ми маємо його звільнити. Ба більше, ми його будемо звільняти. Найімовірніше, це відбуватиметься військовим шляхом - якщо країна-агресор до цього часу не вникне, що їй потрібно піти з нашої території. Іншого варіанта у нас немає", - заявив Данілов, виступаючи на пресконференції напередодні третього саміту Кримської платформи.

Він наголосив, що "будь-який інший випадок щодо Криму означатиме консервацію ситуації, передання війни нашим нащадкам, нашим дітям й онукам. Тому що РФ, маючи у своєму підпорядкуванні Крим, ніколи не змириться з тим, що вона повинна буде заспокоїтися і спокійно жити".

"Тільки вигнавши Росію з Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава матиме певні гарантії нашої безпеки на певний проміжок часу. Іншого варіанту бути просто не може", - сказав він.

Він також вважає, що таку позицію України не потрібно до когось доводити і проводити будь-які консультації (із західними партнерами - ІФ-У).

"Нам потрібно робити свою роботу - що і роблять наші військові, наші ЗСУ. Питання тільки часу. Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас "підкилимно" вмовляти? Найімовірніше, меседжі надсилатимуть, але я в такому разі завжди кажу: Гюльчатай, відкрий личко. Багато анонімних повідомлень надходять, що нібито нас хтось просить або пропонує (звільнити Крим - ІФ-У). Але ніхто не відкрив свого обличчя. А щойно клерк із НАТО відкрив своє обличчя, він одразу отримав від громадськості гідну відповідь", - резюмував Данілов.

Як повідомлялося, у середині серпня директор офісу генсека НАТО Стіан Єнссен заявив, що "рішенням для України може стати відмова від території (на користь РФ - ІФ-У) й отримання натомість членства в НАТО". Пізніше він заявив, що "помилився".

 

Теги: #крим #данілов

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