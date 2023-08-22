Резніков: Ми знаємо поточні проблеми учасників бойових дій, будуть зміни
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що триває робота над розв'язанням поточних проблем учасників бойових дій, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та отримання компенсацій за поранення.
"За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо", - сказав Резніков на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.
Міністр зазначив, що через якийсь час "у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани".
"Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі: цей воїн пройшов те, що завтра проходитиму я; друге - він/вона виграли для мене час", - наголосив міністр оборони.