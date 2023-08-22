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11:33 22.08.2023

Ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя - Зеленський на Форумі ветеранів

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Ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя - Зеленський на Форумі ветеранів

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим гідну інтеграцію ветеранів у соціальне життя після повернення з війни.

"Ми створили нову українську політику, політику героїв, політику поваги і створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива", - сказав він, виступаючи через відеозв'язок на Форумі ветеранів, який відбувається у вівторок у Києві.

"Сьогодні на форумі урядовці представлять пакети рішень, які є першочерговими. Щоб наші ветерани могли гідно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни", - сказав Зеленський.

За його словами, "з війни завжди повертаються іншими, ніж пішли на неї. І тому це особливо складно, після всього, через що пройшов, після всього, що довелося пережити, після всіх втрат, які бачив, особливо складно будувати життя. Але ви - герої, ви потрібні Україні. Кожен і кожна, хто бореться заради України, хто наближав і наближає перемоги України".

"Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя. Це основні принципи в політиці героїв", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити. Будь-яку посадову особу, яка цього не розуміє, буде замінено. Будь-яку нормативну регуляцію, яка затягує час, має бути спрощено".

"Усе в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як сьогодні є помічником воїнів", - сказав також він.

Теги: #ветерани #зеленський

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