Воїни 47 бригади з боєм увійшли в Роботине

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине в Запорізькій області.

"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі". Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога", - написала Маляр у телеграм-каналі у вівторок.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що окупанти у відповідь обстрілюють Роботине з артилерії.

"Тривають бої", - написала вона.