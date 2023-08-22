Події

10:19 22.08.2023

Воїни 47 бригади з боєм увійшли в Роботине

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Воїни 47 бригади з боєм увійшли в Роботине

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине в Запорізькій області.

"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі". Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога", - написала Маляр у телеграм-каналі у вівторок.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що окупанти у відповідь обстрілюють Роботине з артилерії.

"Тривають бої", - написала вона.

 

Теги: #зсу #запорізька_область

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