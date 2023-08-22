У Херсонській області через обстріли четверо людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та фермерське господарство

Окупанти продовжують масовані обстріли Херсонської області, внаслідок чого за минулу добу четверо людей поранені, є влучання в житлові квартали, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію дачного кооперативу в Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку в Бериславському районі.

"У результаті російської агресії четверо людей дістали поранення", - наголосив очільник ОВА.