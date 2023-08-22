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00:42 22.08.2023

Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів

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Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів


Протягом понеділка, 21 серпня, окупанти 12 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 86 вибухів, під вогнем опинилися 5 місцевих громад, повідомили в обласній військовій адміністрації в понеділок увечері.
"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади", - зазначається у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
Окупанти били по населених пунктах із мінометів, артилерії, гранатометів і танка.
За даними обладміністрації, в Есманській громаді зафіксовано 4 вибухи, Хотинській - 9, Краснопільській - 38, Білопільській - 10, у Великописарівській - 25 вибухів.
"Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури", - поінформували в Сумській ОВА.
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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