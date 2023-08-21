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19:16 21.08.2023

Суд засудив ексдиректора "Держзовнішінформу" до десяти років позбавлення волі

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Суд засудив ексдиректора "Держзовнішінформу" до десяти років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього директора Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ), повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"21 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду за результатами спеціального судового провадження визнала винуватим колишнього директора ДП "Держзовнішінформ" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі прокуратури.

Суд довів, що в період із травня 2013 року до лютого 2014 року чиновник, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно перерахував 7,95 млн грн від "Держзовнішінформу" на рахунки низки приватних компаній "з ознаками фіктивності".

"Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг. Але, як встановило слідство, фактично ніяких послуг держпідприємство не отримало, а укладання договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності", - зазначають у САП.

Крім цього, обвинуваченому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Суд також задовольнив цивільний позов прокурора і видав ухвалу про стягнення з ексдиректора на користь "Держзовнішінформу" грошові кошти в розмірі 7,95 млн грн.

"Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - повідомляють у прокуратурі.

 

 

 

Теги: #вирок #сап #ексдиректор

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