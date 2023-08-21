Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50, до кінця року очікує ще 10

До кінця поточного року до Польщі надійде 12 південнокорейських винищувачів FA-50, повідомляє Міністерство оборони.

"Ми замовили ці літаки в Південній Кореї рік тому. Два екземпляри вже в Польщі", - йдеться в повідомленні польського Міноборони в твіттері.

Також агентство PAP повідомляє, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на 23 тактичній авіабазі Війська Польського в м. Мінськ-Мазовецький додав, що наступні 10 екземплярів FA-50 прибудуть до Польщі до кінця поточного року.

"Послідовно нарощуємо чисельність польських ВПС", - сказав він, зазначивши, що авіапарк Польщі "оновлюється рекордними темпами із заміною пострадянських літаків технікою західного виробництва".

Блащак зазначив, що FA-50 використовуватимуться для таких завдань як "патрулювання неба над Польщею, а також союзні місії".

Агентство зазначає, що FA-50 "здатні виконувати широкий спектр завдань, які досі виконували МіГ-29 або Су-22, а в деяких завданнях навіть замінити F-16".

Повідомляється, що, крім цього постачання, Міноборони Польщі розмістило замовлення на виробництво ще 36 літаків у полонізованому варіанті FA-50PL. Однією з особливостей цієї версії стане оснащення передовою РЛС.

FA-50 Fighting Eagle - легкий двомісний південнокорейський бойовий літак. Його основне озброєння - 20-мм гармата, також FA-50 може нести широкий діапазон бортового озброєння, включно з ракетами класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, ракетами класу "повітря-земля" AGM-65 Maverick, а також декілька різних типів авіабомб.

Максимальна швидкість літака становить 1,5 Маха, дальність - 1800 км, практична стеля - 14,6 км.

Крім цього, міністр оборони повідомив, що перша реактивна система залпового вогню (РСЗВ) K239 Chunmoo південнокорейського виробництва прибула до Польщі, ще декілька буде поставлено до кінця року.

"Перша корейська пускова установка K239 Chunmoo щойно прибула до Польщі. Її встановили на польську вантажівку Jelcz. Цього року буде поставлено ще декілька установок", - написав Блащак у твіттері.

Агентство PAP зазначає, що "нещодавно Польща замовила в Південній Кореї низку видів бойової техніки - танки К2 Black Panther, самохідні гаубиці К9, ракетні установки К239 Chunmoo, а також легкі літаки FA-50".