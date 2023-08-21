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17:08 21.08.2023

Кличко доручив своїм заступникам і головам райадміністрацій не допускати погодження проведення масових заходів на 23 і 24 серпня

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Кличко доручив своїм заступникам і головам райадміністрацій не допускати погодження проведення масових заходів на 23 і 24 серпня

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення заступникам голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також головам районних державних адміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 і 24 серпня.

"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок.

Також мер столиці повідомив, що звернувся до керівників головних управлінь Нацполіції та ДСНС у Києві, щоб "вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників святкування Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні".

 

Теги: #кличко #київ #день_незалежності

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