Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen - прем'єр-міністр Крістерссон

Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen, про які просив президент України Володимир Зеленський під час візиту минулими вихідними, заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

"Швеція - географічно велика країна, ми маємо захищати себе самі, і ми поки що не є членом НАТО", - пояснив він, повідомляє канал TV4.

Він зазначив, що під час візиту Зеленського до Швеції були проведені довгі переговори, які завершилися декларацією про наміри щодо спільного виробництва та обслуговування шведських бойових машин піхоти.

Водночас під час переговорів Зеленський озвучив потребу України в західних винищувачах.

"Це баланс між тим, що ми можемо їм дати, і тим, що ми повинні мати самі. Наразі ми є частиною так званої коаліції F16, у межах якої ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб забезпечити Україні льотний потенціал", - сказав Крістерссон.

Так, нагадав він, Данія і Нідерланди спільно зобов'язалися надати Україні десятки винищувачів.

"Ми не перебуваємо в такій ситуації. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх літаками, але наразі немає жодних нових зобов'язань щодо надання шведських літаків Україні", - наголосив прем'єр-міністр.