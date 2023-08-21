Зеленський провів зустріч із королевою Данії та членами королівської родини

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Данії провів зустріч із королевою Маргрете II та членами королівської родини.

"Зустріч із королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини. Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато значать для нас. Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Глава держави також висловив подяку данському народу, уряду та парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

"Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", - зазначив президент.

Зокрема, він відзначив діяльність Данії в межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання тощо.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, він запросив членів королівської родини - кронпринца Фредеріка та кронпринцесу Мері підтримати інвестиційні та гуманітарні проєкти, які спільно реалізують Україна й Данія.

Під час аудієнції у королеви була присутня також перша леді України Олена Зеленська.