Київ виплатить соціально незахищеним громадянам і переселенцям матеріальну допомогу до Дня Незалежності - мер

Столиця України виплатить соціально незахищеним киянам і внутрішнім переселенцям, які проживають у Києві, загалом 130 млн грн одноразової матеріальної допомоги, повідомив мер Віталій Кличко.

"До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою "Турбота. Назустріч киянам" загалом 130 млн грн одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним киянам. У тому числі внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок.

"Усього допомогу отримають 280 тисяч жителів нашого міста. Розмір виплат становить від 400 до 950 грн", - уточнив мер.

Як повідомляється, матеріальну допомогу отримають люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп; особи, які одержують допомогу на дітей із важкими захворюваннями; діти-сироти; Праведники Бабиного Яру; репресовані особи, яких у подальшому реабілітували; учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року; батьки та матері загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби; непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.