Події

12:14 21.08.2023

Мережа "Сільпо" відкрила дизайнерський супермаркет в Івано-Франківську в ТРЦ "Велес+"

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Мережа "Сільпо" відкрила дизайнерський супермаркет в Івано-Франківську в ТРЦ "Велес+"

Мережа "Сільпо" відкрила новий дизайнерський супермаркет у ТРЦ "Велес+" у передмісті Івано-Франківська (с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225) у неділю, повідомляє пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Магазин торговельною площею 1976 кв.м. став четвертим супермаркетом мережі в Івано-Франківську. У магазині 10 класичних кас і шість самокас. Магазин працює щодня з 08:00 до 23:00. Є можливість замовлення на shop.silpo.ua та отримання в точці видачі інтернет-замовлень.

У пресслужбі зазначили, що назва торгового центру "Велес+" стала основою "язичницького" дизайну" для магазину мережі, де відвідувачів зустрічає на вході статуя бога Велеса - покровителя достатку, землеробства, тваринництва, ремесел і торгівлі.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

На червень 2023 року мережа "Сільпо" налічує понад 309 супермаркетів, зокрема чотири делікатес-маркети Le Silpo. Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group.

У 2023 році компанія планує розширити мережу супермаркетів на 10 об'єктів - до 315 магазинів, а до 2025 року збільшити їхню кількість до 365 (без урахування потенційно деокупованих або розконсервованих об'єктів).

Сукупний дохід за підсумками 2022 року становив 70 млрд грн, що на 3,8% нижче за підсумки 2021 року.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів із понад 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #івано_франківськ #сільпо

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