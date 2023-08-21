Події

11:03 21.08.2023

"Нафтогаз" передасть ВМФ ЗСУ два буксирні судна

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АТ "Укртранснафта" передасть флоту Військово-морських сил Збройних сил України два буксири-швартувальники.

Відповідне рішення ухвалило правління НАК "Нафтогаз України", повідомила пресслужба групи. Маневрові буксири "Львів" і "Укртранснафта" були задіяні під час швартування танкерів із нафтою на морському нафтовому терміналі (МНТ) "Південний".

Згідно з повідомленням, обидва судна перебувають на плаву й укомплектовані необхідним обладнанням. Зокрема, їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування, відшвартування і кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.

"Підтримка наших військових залишається серед основних питань порядку денного наших підприємств. Ми постійно аналізуємо, як наші ресурси можуть бути використані для посилення сил оборони України й намагаємося залучити до підтримки військових усе, що зараз може бути корисним для них", - зазначив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Теги: #нафтогаз #буксир #вмс_зсу

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