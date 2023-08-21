Події

09:14 21.08.2023

За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

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За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

У понеділок близько 8:00 російські окупаційні війська обстріляли Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в неділю окупанти весь день безперервно обстрілювали з артилерії Куп'янськ, крім того, під ворожим вогнем перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Унаслідок обстрілу центру Куп'янська поранено 11 мирних громадян, зокрема фельдшера "швидкої", який надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю навчального закладу й інші цивільні об'єкти.

У Вовчанську через ворожі обстріли загинув 71-річний чоловік, було пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.

Унаслідок обстрілу Колісниківки пошкоджено приватний будинок і газопровід. 

Теги: #харківська_область #обстріли

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